'Jörgensen, Kuyt en Vermeer hebben al titels gewonnen'

Verdediger Jan-Arie van der Heijden stond lang onder contract bij de Eredivisie-club Vitesse, maar inmiddels valt hij natuurlijk te bewonderen in De Kuip bij Feyenoord. In de KNVB-beker komt hij nu zijn oude cluppie tegen en in gesprek met het Algemeen Dagblad vergelijkt hij 'zijn' Vitesse met het Feyenoord van dit moment.



De centrumverdediger begint zijn verhaal: "Als je ziet wat voor namen er in het veld stonden: Bony, Van Aanholt, Piazon, Pröpper, Van Ginkel, Kakuta, Kalas. Stuk voor stuk goede spelers. Zij en nog veel meer jongens zijn doorgegroeid en naar goede clubs gegaan. Ik heb nooit het gevoel gehad dat we boven ons kunnen speelden. We draaiden in de top mee, maar we hielden het niet vol in mijn ogen omdat te weinig spelers gewend waren om de titel te spelen. Het was voor iedereen nieuw."



Bij Feyenoord is het toch net wat anders, zo vertelt Van der Heijden. "Hier heb je sowieso al jongens die titels achter hun naam hebben staan. Nicolai Jörgensen, Dirk Kuyt, Kenneth Vermeer. En inmiddels heeft iedereen bij Feyenoord een prijs gewonnen dankzij de beker vorig jaar." Karim El Ahmadi bevindt zich in Afrika, waar Tonny Vilhena geschorst is. Bovendien is Jens Toornstra ziek. "Maar elke grote club is in de breedte sterker. Wij voelen ons sterk op dit moment. Ik gun mijn oude club veel, maar nu helemaal niets."