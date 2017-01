'Cillessen moet zich melden op kantoor Luis Enrique'

Goalie Jasper Cillessen koos in de afgelopen zomertransferwindow voor een overstap van de Eredivisie-topclub Ajax naar het grote FC Barcelona. In het Camp Nou-stadion is hij stand-in voor de eerste doelman Marc-André ter Stegen, maar wel zijn alle wedstrijden in de Copa del Rey voor hem. Wat dat betreft wilde trainer Luis Enrique op woensdag een hartig woordje met de Nederlander spreken.



Het Spaanse medium Sport weet te melden dat Cillessen zich samen met zijn ploeggenoot Arda Turan op het kantoor van de oefenmeester diende te melden. Barça speelt midweeks in de beker tegen Real Sociedad en het gaat hier om een kwartfinale. Het wordt dus steeds spannender in het Spaanse bekertoernooi en de hierboven genoemde krant stelt dat Enrique van Cillessen en Turan wilde weten of zij klaar zijn voor het aankomende duel.



Eventueel zou de coach natuurlijk een beroep kunnen doen op Ter Stegen, maar Sport weet dat hij dat niet van plan is. De Copa del Rey-wedstrijden zijn nou eenmaal voor Cillessen en die laatste heeft aangegeven dat hij veel vertrouwen heeft in een goede afloop. Daarnaast zou men in Spanje steeds hoger opgeven van de kwaliteiten van de Oranje-international.