Bekerdebacle voor FC Utrecht: "Volledig aan onszelf te wijten"

FC Utrecht is er woensdagavond niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finale van de KNVB Beker. De Domstedelingen gingen in eigen huis na strafschoppen onderuit tegen SC Cambuur.



"We zijn diep teleurgesteld. Deze nederlaag hebben we volledig aan onszelf te wijten", vertelt trainer Erik ten Hag na afloop van het duel op de clubwebsite. "We deden het prima in de eerste helft. We zetten Cambuur goed vast en kregen vanuit de controle enkele kansen. De thuisploeg wilde deze lijn in de tweede helft natuurlijk doortrekken. "Maar wat schetst mijn verbazing? We gingen juist achteruit lopen na de rust en gaven een penalty én een goal weg. Dan lopen we tegen een zeperd op."



De Utrechters mochten in de tweede helft ook al bijna een penalty nemen, maar scheidsrechter kwam na het zien van de videobeelden terug van die beslissing. "Ik zie hier ook geen penalty in. Uiteindelijk is er dus een goede beslissing genomen. Je lacht met elkaar en je huilt met elkaar. Als het tegenzit, moet je elkaar helpen en steunen. Dat deden de spelers en dat hoort ook zo", aldus Ten Hag.