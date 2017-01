Gemengde gevoelens bij Van Boekel: "Ik heb een fout gemaakt"

Scheidsrechter Pol van Boekel schreef woensdagavond historie door als eerste scheidsrechter binnen het Nederlandse voetbal een penalty terug te draaien op basis van videobeelden. De arbiter kampte na afloop met gemengde gevoelens, zo liet hij weten aan FOX Sports.



"Ik heb een fout gemaakt maar heb die ook gecorrigeerd", vertelt de leidsman. "Maar goed anders had ik hier gestaan en moeten vertellen dat ik een onterechte strafschop had gegeven. Ik ben dus gered door dit fantastische systeem."



Videoscheidsrechter Jochem Kamphuis liet aan Van Boekel weten dat hij het waarschijnlijk niet bij het juiste eind had. "Hij wilde dat ik de situatie nog een keer terugkeek. Dat heb ik gedaan en toen zag ik dat Haller eerst een overtreding maakte voordat de verdediger van Cambuur de bal op een arm kreeg. Het mooie van het systeem was dat ik ook meteen het beste beeld kreeg."