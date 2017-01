Cristiano Ronaldo kan einde bekertoernooi Real Madrid niet voorkomen

Real Madrid is er woensdagavond niet in geslaagd om de halve finale van de Copa del Rey te bereiken. De Madrilenen gingen op bezoek bij Celta de Vigo met 2-1 onderuit. In het heenduel werd er met dezelfde score ook al verloren van Celta.



Het bekeravontuur van de Koninklijke kwam na 44 minuten al aan een zijde draadje te hangen door een eigen doelpunt van Danilo. Cristiano Ronaldo bracht met zijn doelpunt in de 62e minuut nog wel wat hoop voor de Spaanse grootmacht, maar Daniel Wass maakte aan alle hoop vlak voor tijd een einde. Lucas deed in de 90e minuut nog wel wat terug, maar ook dat mocht niet meer baten.



Scoreverloop:



1-0 (44') Danilo

1-1 (62') Cristiano Ronaldo

2-1 (85') Daniel Wass

2-2 (90') Lucas