'SC Heerenveen wil deze winter nog een defensieve versterking ophalen bij PSV'

SC Heerenveen hoopt zich deze winter nog te versterken met Simon Poulsen. Dat meldt Tjerkstra Media. De Deense voetballer zit bij PSV op een zijspoor en hoeft in de tweede seizoenshelft dan ook niet op veel speeltijd te rekenen.



De verdediger liet in de zomer al weten dat zijn toekomst niet bij de regerend landskampioen ligt. De Friezen zouden hem nu uit zijn lijden willen verlossen. De 32-jarige voetballer, die in 2015 transfervrij de overstap maakte van AZ naar PSV, beschikt over een aflopend contract.



Poulsen kwam dit seizoen geen enkele keer in actie voor het eerste elftal van PSV. De international moet Jetro Willems en Joshua Brenet voor zich dulden. Wel kwam Poulsen tot zeven optredens in de Jupiler League voor Jong PSV.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.