Hazard steelt opnieuw de show bij Chelsea tijdens avondje uit

In Engeland is het Chelsea dat fier aan kop gaat in de Premier League en dat mag gevierd worden. Daarom ging Chelsea-coach Antonio Conte dinsdagavond uit met zijn spelers. Een avondje stappen, dat moet je geen twee keer zeggen tegen Eden Hazard.



Plaats van het gebeuren was het poepsjieke Londense restaurant Sumosan, meldt Het Nieuwsblad. Iedereen had er duidelijk zin in. Ook Diego Costa, die terug in de armen werd gesloten na zijn Chinese flirt, was aanwezig. Maar het was Eden Hazard die - zoals gewoonlijk - met de meeste aandacht ging lopen. De Rode Duivel had zich voor de gelegenheid als Michael Jackson gekleed met rode vest en wit hoedje. Zijn landgenoot Thibaut Courtois hield het veel bescheidener.









F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> elative; top:-22px; width:44px;"> F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;">elative; top:-22px; width:44px;">

FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width9.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);">