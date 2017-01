SC Cambuur geeft bekerdroom vervolg na strafschoppen tegen FC Utrecht

SC Cambuur heeft zich woensdagavond geplaatst voor de halve finale van de beker. De Leeuwarders waren na strafschoppen te sterk voor FC Utrecht. Jamiro Monteiro schoot de beslissende strafschop voor de bezoekers raak. Na 120 minuten spelen was de stand 2-2.



De thuisploeg kwam na een half uur spelen op voorsprong door een doelpunt van voormalig Cambuur-speler Ramon Leeuwin. De Leeuwarders wisten in de tweede helft de achterstand echter om te zetten in een voorsprong door een benutte strafschop van Erik Bakker en een rake kopbal van Martijn Barto.



De Domstedelingen leken daarna weer op gelijke hoogte te kunnen komen nadat arbiter Pol van Boekel een strafschop had toegekend vanwege een vermeende handsbal van Omar el Baad. Na bestudering van de beelden werd die beslissing echter weer teruggetrokken. Verdediger Giovanni Troupee trok de stand vlak voor tijd alsnog gelijk.



Scoreverloop:



1-0 (29') Ramon Leeuwin

1-1 (47') Erik Bakker (penalty)

1-2 (67') Martijn Barto

2-2 (89') Giovanni Troupee