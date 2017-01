Nederlandse goalie laat werkgever vrezen; toch de transfermarkt op?

KRC Genk was deze winter al vrij vroeg klaar met zijn transferhuiswerk. Het haalde met Sander Berge snel een vervanger binnen voor de naar Leicester City vertrokken Ndidi, ving de blessure van Karelis op met de komst van José Naranjo en haalde Siebe Schrijvers terug. Maar nu moeten de Limburgers mogelijk toch weer de transfermarkt op.



Marco Bizot moest dinsdagavond tegen KV Kortrijk immers al na een dikke tien minuten gewisseld worden toen hij zijn enkel omsloeg bij een uittrap. Over de exacte ernst van zijn blessure is nog geen uitsluitsel, maar volgens Het Nieuwsblad ziet het er niet goed uit. Van een breuk is geen sprake, maar zowel de gewrichtsbanden als de achillespees zouden geraakt zijn.



Het zou dus goed kunnen dat de Nederlander, die in zijn geboorteland onder meer voor Ajax, SC Cambuur en FC Groningen speelde, een tijd aan de kant staat en dan moet Genk misschien op zoek naar een nieuwe doelman. Bij afwezigheid van Bizot houdt de coach Albert Stuivenberg, ook al een Nederlander, enkel nog Nordin Jackers (19), die dinsdag zijn competitiedebuut maakte, en Gaëtan Coucke (18) achter de hand.