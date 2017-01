Feyenoord alvast gewaarschuwd: "We ruiken zeker bloed"

Maikel van der Werff weet al hoe het is om de KNVB-beker te winnen. Met PEC Zwolle slaagde de verdediger er tenslotte al in om de prijs in handen te krijgen. Nu met Vitesse hoopt Van der Werff hetzelfde mee te maken.



Als mandekker van PEC Zwolle won Van der Werff ten koste van Ajax de KNVB-beker. "Uitgerekend tegen NEC. Dat was prachtig. De winnende goal scoren in de halve finale en dan in De Kuip met 5-1 van Ajax winnen. We hebben het met elkaar over zulke momenten en zulke wedstrijden", zo vertelde Van der Werff aan Omroep Gelderland.



"We hebben tegen De Dijk, RKC en Jodan Boys gespeeld en nu hebben we een echte tegenstander. Feyenoord, de koploper in de eredivisie. Maar in de beker heb je altijd kans. Er is geen één ploeg die zomaar alles gaat winnen. We ruiken zeker bloed. Dus we kunnen stunten", aldus de woorden van Van der Werff.