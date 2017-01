Van Bronckhorst laat zich uit over keepersstrijd tussen Jones en Vermeer

Doelman Kenneth Vermeer is op de weg terug van zijn blessure en dus begint de keepersdiscussie bij Feyenoord al los te barsten. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft zich er woensdagmiddag op een persconferentie alvast over uitgelaten.



"Jones geeft ons iets extra's", vertelt de 41-jarige oefenmeester op de persconferentie die ik het teken stond van de kwartfinale in de KNVB Beker tegen Vitesse. "Dat had en heeft Vermeer ook. Of ik Jones moet laten staan? Ik moet niks. Ik maak een keuze."



Het zal niet lang meer duren voordat Vermeer weer in de goal te bewonderen is. "Kenneth Vermeer zet zijn stappen. Hij gaat binnenkort ook weer een wedstrijd keepen", aldus Van Bronckhorst.