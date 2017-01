'Ajax wil talentvolle Argentijnse aanvaller halen'

Ajax lijkt zich in de zomerse transferperiode toch weer te gaan melden voor een speler van Boca Juniors. De Amsterdammers hebben het vizier gericht op Cristian Pavón, een speler die eerder ook al op de radar van de club was verschenen.



Ajax wil er veel aan doen om zich nu alsnog te kunnen versterken met de 21-jarige aanvaller. In de zomer moet het tot een overgang komen. Op dit moment heeft de 21-jarige Argentijn nog een contract tot medio 2020 bij Boca Juniors.



Hieronder kun je Pavón in actie zien.





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.