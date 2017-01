Feyenoord-sterkhouder twijfelgeval voor bekerduel tegen Vitesse

Feyenoord neemt het donderdagavond in de GelreDome op tegen Vitesse in de kwartfinale van de KNVB Beker. Trainer Giovanni van Bronckhorst kan dan mogelijk niet beschikken over Jens Toornstra. Dat liet Van Bronckhorst woensdagmiddag weten op de persconferentie in aanloop naar de bekerwedstrijd.



De middenvelder is ziek en verscheen om die reden dan ook niet op het trainingsveld woensdagochtend. Morgen beslist men of Toornstra fit genoeg is om mee te spelen tegen Vitesse.





Van Bronckhorst: 'Het is afwachten of Jens Toornstra morgen kan spelen. Hij heeft door ziekte niet meegetraind vandaag.'#vitfey — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) January 25, 2017