'Kompany lijdt pijnlijk miljoenenverlies'

Vincent Kompany kende de voorbije jaren al meer dan de nodige dosis pech. Ook dit seizoen zag hij weer grotendeels in rook opgaan door blessures. Nu is de verdediger wel weer fit. Afgelopen weekend zat hij tegen Tottenham voor het eerst op de bank nadat hij in november uitviel met een knieblessure.



Maar ook buiten het voetbal krijgt Kompany nu weer een opdoffer te verwerken. De Rode Duivel krijgt een bijzonder dure rekening gepresenteerd voor het failliet van Good Kompany, de sportcafés die hij van 2014 tot 2015 uitbaatte in Brussel en Antwerpen.



In totaal zou Kompany aan de mislukte onderneming zo'n 2,4 miljoen euro verloren zijn, meldt De Rijkste Belgen. Een flinke tegenvaller dus voor Kompany, die ook al investeerde in voetbalclub BX Brussels en productiehuis Bonka Circus.