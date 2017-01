Hyballa wil van NEC het Liverpool van Nederland maken

NEC Nijmegen-trainer Peter Hyballa werkte in Duitsland samen met Liverpool-manager Jürgen Klopp en is erg onder de indruk van zijn werkwijze. In zijn nieuwe boek vertelt Hyballa over hun gedeelde visie.



"Hij is altijd vrolijk. Als je niet negatief bent en de spelers, supporters en journalisten weten dat, dan geloof ik dat je daardoor meer punten pakt", vertelt Hyballa in gesprek met Sky Sports over zijn collega.



Ook als het gaat om omschakelen bij balverlies zitten de Duitsers op één lijn, al heeft Hyballa voornamelijk afgekeken bij Klopp. Het gaat om gegenpressing, iets dat volgens Hyballa enigszins is ontstaan in Dortmund. "Bij balverlies draait alles om het terugveroveren van de bal binnen vier of vijf seconden. Het gaat bij Jurgen minder om wat je mét de bal doet, maar vooral wat je zonder bal doet. Daar is fitheid en teamspirit voor nodig", aldus Hyballa.