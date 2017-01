PSV'er onder vuur: "Het moet en kan beter en dat weet hij zelf ook"

PSV zit door de verkoop van Luciano Narsingh en Beto da Silva bijzonder krap in de aanvallers en dus lijkt Gaston Pereiro voorlopig niet te hoeven vrezen voor zijn basisplaats. De Uruguayaan kan geweldig voetballen, maar stelt ook regelmatig flink teleur.



Er zit veel meer in, klinkt het vanuit PSV zelf, vanuit zijn management en analisten, die massaal overtuigd zijn door zijn techniek. Trainer Phillip Cocu zei het eerder deze maand al tijdens het PSV-trainingskamp in Spanje en de bij zijn overgang naar Nederland betrokken zaakwaarnemer Peter Gerards vindt hetzelfde.



"Het moet en kan beter en dat weet hij zelf ook", vertelt de oud-doelman aan het Eindhovens Dagblad. "Hij heeft het in Eindhoven geweldig naar zijn zin, dus daar ligt het zeker niet aan. Binnen de speelstijl van PSV is het voor hem soms nog wat zoeken, maar hij heeft geen slechte statistieken." Pereiro schoot in 47 eredivisieduels 18 keer raak.