"Ik kreeg bij PSV niet de kansen die ik wilde"

PSV heeft onlangs afscheid moeten nemen van Luiz Beto da Silva. De talentvolle aanvaller koos ervoor om Eindhoven achter zich te laten en de overstap te maken naar Gremio. In gesprek met het Eindhovens Dagblad keek Beto terug op zijn periode bij PSV.



"Ik was blij dat er een mogelijkheid was om naar Gremio te gaan, omdat ik hier al eerder gelukkig was. Mijn tijd bij PSV was niettemin goed, ik heb er vooral tactisch veel geleerd en ben daar ook een betere speler van geworden", zo vertelde Beto.



Toch had hij wel wat meer verwacht van zijn periode bij PSV. "Ik kreeg niet de kansen die ik wilde, maar heb wel veel geleerd waardoor ik me nu klaar voel voor Gremio", aldus de woorden van de aanvaller.