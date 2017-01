Ajax kan nieuwe penaltynemer noteren

Ajax heeft dit seizoen de grootste moeite om penalty's raak te schieten. Afgelopen weekend was het Lasse Schöne die er niet in slaagde om de strafschop in een doelpunt te laten eindigen. Inmiddels is er een nieuwe speler die zich wel wil aanmelden om de strafschoppen te nemen.



Hij luistert naar de naam Kasper Dolberg en verkeert op dit moment niet in de beste vorm sinds tijden. Toch zou hij strafschoppen niet weigeren. "Vroeger in de jeugd bij Silkeborg nam ik ze wel eens. Ik ben er redelijk goed in", vertelde Dolberg aan het Algemeen Dagblad.



Zijn mindere periode maakt de spits ook niet bang. Hij maakte het in de jeugd ook al mee. "Daar moet ik aan werken. Maar daarna kwam het dus ook goed. Ik weet wat ik moet doen om het 'gevoel' weer terug te krijgen. Focus houden en kalm blijven. Ik voel me vrij hoor, niet beperkt omdat ik een paar weken niet heb gescoord", aldus Dolberg.