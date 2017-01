Elia legt haarfijn uit waarom hij in de bak zat

Eljero Elia kwam vorig seizoen slecht in het nieuws toen plots bekend werd dat hij was vastgezet door de politie. De aanvaller van Feyenoord zou betrokken zijn geweest bij een vechtpartij. In gesprek met Voetbal International legt de buitenspeler haarfijn uit wat er gebeurd is.



"Moest ik me na de wedstrijd tegen Vitesse melden op het bureau. Ik wist genoeg, ik heb mijn telefoon in de auto laten liggen en werd meteen vastgezet. Ze hadden zelfs de telefoon van mijn vriendin getapt. Dat ging over een vechtpartij, maar ik was er niet eens bij. Ik heb die jongen niet aangeraakt", vertelde Elia. Volgens de aanvaller ging het om een oude vriend die BALR-spullen had gestolen tijdens een optreden van Chris Brown.



"Dan weet je dat ze je gaan zoeken. Heb ik hem eerst nog geholpen en geregeld dat hij het kon terugbetalen. Maar daarna was hij een tijd weg en toen dook hij op in een club. Heeft hij klappen gehad. Maar ik was allang thuis. Uiteindelijk is het afgedaan met een boete van achthonderd euro. Die heb ik maar betaald om ervan af te zijn", aldus de woorden van Elia.