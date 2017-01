Oud-Feyenoorder had carrièreverloop anders verwacht

Guyon Fernandez had niet verwacht dat zijn carrière zou lopen op de manier waarop hij gelopen is. De aanvaller kent een verleden bij zowel Feyenoord als PEC Zwolle en verdween de afgelopen jaren van de radar door uitstapjes naar Australië en Oekraïne.



Alhoewel Fernandez goed verdiende in Oekraïne, beseft hij zich goed dat de situatie daar niet al te best was. "We speelden door de situatie rondom de oorlog bijvoorbeeld tegen Shakhtar Donetsk voor 700 man", vertelde Fernandez aan De Telegraaf.



Nu hoopt hij bij ADO Den Haag een contract af te dwingen. "Heeft ADO niets te bieden? (lacht) Ik kom hier niet om geld op te halen, maar wil weer lekker voetballen", aldus de woorden van Fernandez.