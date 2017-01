Feyenoord gaat spoedig het gesprek aan met sterkhouder

Martin van Geel is van plan om spoedig het gesprek aan te gaan met een van de sterkhouders van Feyenoord. De Rotterdammers zien dat Jens Toornstra momenteel furore maakt in het shirt van de club, maar hij staat niet zo heel lang meer onder contract in Rotterdam.



De verbintenis van de veelzijdige speler bij Feyenoord loopt nog tot de zomer van 2018. Daarna is hij contractloos en kan hij gaan en staan waar hij wil. Mits Feyenoord er uiteraard niet voor kiest om het contract binnenkort te verlengen.



Op korte termijn lijkt dat er niet van te maken. "Maar het is logisch dat we op enig moment gaan zitten met een speler over wie we tevreden zijn en die niet meer zo heel lang vastligt", aldus de woorden van de technisch directeur tegenover De Telegraaf.