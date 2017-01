Van Geel stelt Feyenoord-fans gerust

Feyenoord staat er momenteel uitstekend voor in de Eredivisie. De club uit Rotterdam staat op een nette eerst plek en is niet van plan om die plaats snel uit handen te nemen. Dat het vooralsnog rustig is op de transfermarkt voor de Rotterdammers lijkt daar best bij te helpen.



In dat geval is er echter nog beter nieuws voor Feyenoord. Volgens Martin van Geel, de technisch directeur van Feyenoord, lijkt er in de resterende dagen van de winterse transfermarkt niets meer te gebeuren. Dat vertelde hij tegenover De Telegraaf.



De Rotterdammers lijken dan ook niet bang te hoeven zijn dat er op de valreep nog een sterkhouder vertrekt. Dat is ongetwijfeld goed nieuws voor de koploper, die al zag dat Rick Karsdorp veel genoemd werd in het geruchtencircuit.