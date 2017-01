Dortmund geeft toe: "Bij aanbieding van tachtig miljoen euro"

Borussia Dortmund dreigt na Robert Lewandowski (Bayern München) opnieuw een trefzekere spits kwijt te raken. De opvolger van de Poolse spits, Pierre-Emerick Aubameyang, zou voor zo'n tachtig miljoen euro verkocht mogen worden.



De international keert spoedig terug bij Dortmund na zijn Afrika Cup-deelname met Gabon. BVB heeft de 27-jarige goalgetter dus weer in huis, maar de grote vraag is of dat na komende zomer nog steeds het geval is. Beleidsbepaler Hans-Joachim Watzke heeft toegegeven dat een transfer bespreekbaar is.



"We kunnen nooit garanderen dat een speler voor altijd bij Borussia Dortmund blijft, maar onze kracht is altijd om nieuwe oplossingen te vinden. Aubameyang was ons alternatief voor het vermeende doemscenario toen Lewandowski vertrok...", zo laat Watzke weten aan Kicker.



De Dortmund-directeur vervolgt: "Als er een aanbieding van tachtig miljoen euro komt, dan gaan we als clubleiding daarover nadenken. In dat geval gaan we ook met Pierre-Emerick praten." Vooral Real Madrid geldt als geïnteresseerde kandidaat.