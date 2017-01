PSV-flop weigert uit te halen: "Ben een betere speler geworden"

Luis 'Beto' da Silva tekende in januari 2016 een meerjarige verbintenis bij PSV in de hoop op een doorbraak in Europa. We zijn een jaar verder en de aanvaller is inmiddels gecontracteerd door het Braziliaanse Gremio.



'Beto' heeft eieren voor zijn geld gekozen gelet op het uitblijven van speeltijd in PSV 1. Een domper, maar de Peruaan weigert zich kritisch uit te laten over zijn vorige club. "Ik was blij dat er een mogelijkheid was om naar Gremio te gaan, omdat ik hier al eerder gelukkig was. Mijn tijd bij PSV was niettemin goed", zo liet de talentvolle aanvaller optekenen.



De Peruaan verklaarde bij zijn presentatie PSV dankbaar te zijn. "Ik heb er vooral tactisch veel geleerd en ben daar ook een betere speler van geworden. Ik kreeg niet de kansen die ik wilde, maar heb wel veel geleerd waardoor ik me nu klaar voel voor Gremio. Naast een tactische ontwikkeling heb ik bij PSV geleerd hoe ik mijn techniek effectiever kon inzetten."