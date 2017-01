Voormalig Eredivisie-topscorer: "Ze mogen me altijd bellen"

Björn Vleminckx speelt sinds dit seizoen voor Royal Antwerp FC, een club op het tweede niveau van België. Dat is toch wel verwonderlijk te noemen gezien het feit dat hij in het seizoen 2010/2011 maar liefst 23 Eredivisie-goals produceerde namens NEC.



Afgelopen weekeinde bezocht de Belg de thuiswedstrijd tegen Roda JC Kerkrade (2-0). "Dit is gewoon thuiskomen", vertelde Vleminckx aan NEC TV. Ook de fans sloten hem direct weer in de armen. "Ik heb een kop om niet snel te vergeten. De mensen herkennen me wel. Ik heb hier twee leuke jaren gehad en ik ben een man van het volk."



"Waar ik het meest door herinnerd wordt? De biertjes na de wedstrijd, denk ik", grapt de aanvaller, die desgewenst best weer wil uitkomen voor de Nijmeegse club. "Ze mogen me altijd bellen. Ik zit nu goed waar ik zit, maar als NEC een aanbieding doet, is het altijd leuk om terug te komen. Ik ben nog niet versleten."