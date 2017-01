Feyenoord is El Ahmadi langer kwijt door zege op Afrika Cup

Het negeren van Ajax-middenvelder Hakim Ziyech werd bondscoach Hervé Renard fel aangerekend, maar dat thema lijkt inmiddels alweer te zijn vergeten. Marokko heeft dankzij een 1-0 overwinning op Ivoorkust de groepsfase van de Afrika Cup weten te overleven.



Marokko begon met een nederlaag aan de Afrikaanse eindronde. De tweede wedstrijd werd in winst omgezet, waardoor de afsluitende groepswedstrijd tegen Ivoorkust beslissend werd. Zodoende stond er veel spanning op de ontmoeting van dinsdagavond. Daarbij had Feyenoord-middenvelder Karim El Ahmadi wederom een basisplek.



Via Faycal Fajr (lat) kreeg Marokko de eerste kans van de wedstrijd, waarna Ivoorkust via onder meer Wilfried Bony en Salomon Kalou gevaarlijk werden. Na ruim een uur spelen wist Rachid Alioui de beslissing te verzorgen met een werkelijk schitterende knal van afstand.



DR Congo won dinsdag met 1-3 van Togo en is groepswinnaar geworden met zeven punten. Marokko gaat als nummer twee door met zes punten, waar Togo en Ivoorkust zijn uitgeschakeld. Dat laatste is opvallend aangezien Ivoorkust als titelverdediger aan deze editie begon.