Zaakwaarnemer van Ünal hoopt op speciale FA-permissie

Manchester City heeft Enes Ünal al twee opeenvolgende seizoenen verhuurd aan een Nederlandse club. Vorig seizoen kwam de Turkse spits uit voor NAC Breda, dit seizoen voor FC Twente. Wat zegt dat over zijn toekomst bij de Engelse topclub?



The Daily Mail nam de trefzekere Twente-aanvaller onder de loep en heeft ook zaakwaarnemer Batur Altiparmak aan het woord gelaten. "Hij werkt hard aan de Engelse en Nederlandse taal. Hij leert graag en is niet bang om te communiceren met coaches en samen te werken om zijn spel te verbeteren", aldus de makelaar.



De Britse krant noemt Ünal één van de grootste talenten buiten de Turkse competitie sinds Arda Turan (FC Barcelona). Op dit moment heeft de spits nog niet de juiste papieren om in Engeland te spelen, maar goede statistieken in Enschede kan de weg effenen voor de ambitieuze speler.



Altiparmak legt uit: "We hopen dat hij in de Premier League kan spelen zodra hij 21 jaar is. Mocht hij op dit niveau blijven spelen, dan heeft de Engelse voetbalbond het recht om hem als exceptioneel talent een speciale werkvergunning toe te wijzen."