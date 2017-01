"Van de vier bekerduels deze week is dit veruit de leukste wedstrijd"

Joost van Aken is geblesseerd en geschorst, waardoor de centrale verdediger ook de bekerwedstrijd tegen AZ moet missen. Trainer Jurgen Streppel heeft de optie om opnieuw te kiezen voor Doke Schmidt.



Schmidt is na een lang revalidatietraject weer helemaal fit en is zelfs bezig aan een mooie reeks wedstrijden. "Ik ben blij dat de trainer voor mij kiest nu er blessures zijn", reageert de Heerenvener op de clubwebsite. "Niet dat ik op blessures hoop, ik weet maar al te goed hoe het is om geblesseerd te moeten toekijken. Dat gun ik niemand."



Afgelopen zaterdag mocht de 24-jarige verdediger ook tegen PSV (4-3 nederlaag) starten. "We hielden geen druk op PSV, en dan kom je in de problemen." Veel tijd om te treuren is er niet. "De nummers vier en vijf van de ranglijst, dat belooft wat. Ik denk dat dit van de vier bekerduels deze week veruit de leukste wedstrijd is."



Schmidt treft na Luuk de Jong opnieuw een lange verdediger in AZ'er Wout Weghorst. Zelf is hij maar 1,77 meter lang en dat is een mogelijk pijnpunt. "Door goed te timen of slim de duels in te gaan, net op het beslissende moment een duwtje uit te delen, kun je het spitsen heel moeilijk maken."