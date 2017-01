"Feyenoord heeft tegen ons het meest indruk gemaakt"

Vitesse kan donderdagavond de halve finale van de KNVB Beker bereiken, maar eenvoudig is de missie niet. Op eigen veld moet de ploeg van Henk Fraser proberen om bekerhouder en koploper Feyenoord te elimineren.



Fraser kent de goede resultaten van zijn oud-werkgever natuurlijk, maar wanhoopt allerminst. "Dit is een wedstrijd op zich", reageert de tacticus in gesprek met De Gelderlander. "Eén finale. Daarin spelen allerlei factoren mee. Het gaat er om je in één wedstrijd helemaal leeg te spelen."



In zijn Feyenoord-periode speelde Fraser vier bekerfinales. "En vier keer heb ik ook gewonnen. In 1991, 1992, 1994 en 1995. Het zijn hoogtepunten uit mijn carrière", aldus Fraser. Met Vitesse hoopt hij ook een succesverhaal toe te voegen aan zijn loopbaan als trainer.



Fraser realiseert zich dat Feyenoord de zwaarst mogelijke dobber is. "Van de top drie heeft Feyenoord tegen ons het meest indruk gemaakt." Ook van Ajax en PSV verloor zijn team, maar Feyenoord zorgde volgens hem voor 'continu dreiging'.