Cultheld in Kerkrade emotioneel na bijzondere boodschap

Nathan Rutjes, speler van Roda JC Kerkrade, is behoorlijk onder de indruk geraakt door een boodschap van eurocommissaris Frans Timmermans. In het radioprogramma Gijs 2.0 liet de Rotterdammer (33) zich opnieuw van een bijzondere kant zien.



Rutjes liet zich dit seizoen meermaals op bijzondere wijze uit. Zo nam de routinier het op voor scheidsrechter Bas Nijhuis nadat laatstgenoemde twee teamgenoten uit het veld stuurde en verklaarde hij te genieten van iedere minuut op Eredivisie-niveau. Die positieve instelling heeft hem al veel waardering opgeleverd.



Timmermans is fan van Roda en besloot een speciale boodschap over te brengen. "Mensen somberen vaak omdat ze niet optimistisch zijn. Jij laat zien dat het ook anders kan. We hebben je nodig bij de club om uit het dal te komen, maar ook zeker in Nederland hebben we personen als jij nodig om uit een dal te komen", aldus de eurocommissaris. Zijn reactie is veelzeggend.





