Ajax-target naar AC Milan: "Hij was echt onder de indruk"

AC Milan heeft in de winterse transferperiode een aardige slag geslagen. De club staat op het punt om Gerard Deulofeu op huurbasis over te nemen van Everton. De aanvaller stond echter ook in de belangstelling van Ajax.



Gines Carvajal, de zaakwaarnemer van Deulofeu, liet zich in gesprek met Tuttomercatoweb uit over de overgang van zijn cliënt naar AC Milan. "AC Milan deed er echt alles aan om hem te halen. Hij kan niet wachten om aan dit avontuur te beginnen."



"Gerard is heel blij. Hij was echt onder de indruk van de manier waarop Adriano Galliani en Riccardo Maiorino hebben geprobeerd hem hierheen te halen", aldus de woorden van Carvajal. Voor de huurperiode wordt zo'n 750.000 euro neergeteld door AC Milan.