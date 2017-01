Heerenveen-spits rekent spoedig op rentree

Henk Veerman lijkt spoedig weer in actie te kunnen komen voor sc Heerenveen. De spits van de club uit Friesland staat al enige tijd buitenspel vanwege een blessure, maar heeft eindelijk weer goed nieuws ontvangen.



Veerman is inmiddels enorm dichtbij zijn rentree voor sc Heerenveen. De Friezen moesten het liefst zeven weken zonder de aanvalsleider stellen, maar eindelijk is er weer goed nieuws. Hij is zo goed als hersteld van zijn hamstringblessure en staat voor zijn rentree.



"Het ziet er goed uit. Misschien dat ik dit weekend weer aan kan sluiten. Dat mag ook wel, want het is alweer zeven weken geleden dat ik mijn hamstringblessure opliep", aldus Veerman op de officiële website van Heerenveen.