Van den Brom vreest voor Heerenveen-trio in bekerclash

AZ-trainer John van den Brom heeft Rens van Eijden na een maandenlange absentie weer terug. De verdediger is verlost van een liesblessure en daardoor staat alleen aanvoerder Ron Vlaar op de absentielijst voor het bekerduel met sc Heerenveen.



Van den Brom gaat de bekerclash benaderen als een ontmoeting uit de Europa League, waarin AZ ook nog actief is. "We gaan na de training naar ons vaste hotel. Dan kunnen we ons in de juiste focus voorbereiden", zo laat de oefenmeester weten aan RTV Noord-Holland.



AZ bleef zaterdag op een 1-1 gelijkspel steken tegen Sparta Rotterdam, waar sc Heerenveen sneu verloor bij PSV (4-3). Van den Brom genoot van de Friese voorhoede. "Zij hebben drie jongens voorin die goed op elkaar zijn ingespeeld. Ze hebben veel vrijheid in hun manier van spelen."



Van den Brom wilde de opstelling voor woensdagavond nog niet onthullen. "We gaan eerst trainen en dan rustig in het hotel voorbereiden. Ik ga daar nu niets over zeggen."