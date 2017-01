'NEC gaat overbodige aanvaller onderbrengen in Scandinavië'

De kans is groot dat Sam Lundholm op zeer korte termijn vertrekt bij NEC. Volgens het Zweedse medium Aftonbladet gaat de club hem onderbrengen bij het Deense Randers.



Lundholm zou al in Denemarken verblijven voor de medische keuring bij Randers, maar dat wil de woordvoerster van NEC niet beamen. Of de rest van het verhaal wel klopt? "We zijn bezig met verhuur, maar ik kan dit nog niet bevestigen", luidt de reactie tegenover Omroep Gelderland.



Afgelopen oktober besloot NEC-trainer Peter Hyballa om Lundholm uit de selectie te zetten. De aanvaller keerde onder meer te laat terug uit Zweden en werd nadien niet meer in genade aangenomen door de Duitser. Deze week benadrukte de Zweed al per se weg te willen uit Nijmegen.