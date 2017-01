Vitesse werkt hard aan terugkeer: "Weten echt geen termijn"

Zimbabwe is door een 4-2 nederlaag tegen Tunesië uitgeschakeld op de Afrika Cup. Goed nieuws voor Vitesse uit Gabon dus, want Marvelous Nakamba kan zich nu weer richten op zijn prestaties in Arnhem.



Nakamba maakte op de Afrika Cup deel uit van de Zimbabwaanse selectie en keert dankzij de eliminatie op korte termijn weer terug bij Vitesse. "We doen ons best hem zo snel mogelijk terug te halen, maar we weten echt geen termijn", zo laat een woordvoerder van de club weten aan Omroep Gelderland.



Vitesse speelt donderdagavond in de kwartfinale van de KNVB Beker tegen Feyenoord, maar dat duel lijkt sowieso niet haalbaar voor de middenvelder. Mogelijk is hij aanstaande zondag in de Eredivisie-wedstrijd tegen AZ weer inzetbaar, al zou het kunnen dat ook die wedstrijd te vroeg komt.