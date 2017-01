FC Groningen maakt akkoord kenbaar: "Eén dezer dagen"

FC Groningen gaf Danny Hoesen vorige week toestemming om te gaan praten met het Amerikaanse San Jose Earthquakes. Volgens algemeen directeur Hans Nijland zit de overgang van de oud-Ajacied in een afrondende fase.



Op de clubwebsite schrijft Nijland: "Op het transfervlak kunnen we melden dat we een akkoord hebben bereikt over de overgang van Danny Hoesen naar San Jose Earthquakes. De transfer is echter nog niet definitief afgerond omdat we in afwachting zijn van de afwikkeling van de formaliteiten."



Hoesen zal op huurbasis worden ondergebracht in Amerika, tot eind december. Nijland: "San Jose Earthquakes heeft na dit jaar een optie tot koop op Danny Hoesen, die in afwachting van zijn overgang naar Amerika nog in Nederland verblijft. Wij verwachten dat de transfer één dezer dagen z’n beslag zal krijgen."



Eerder kwam de aanvaller uit voor Fortuna Sittard, Fulham FC, HJK Helsinki, Ajax en PAOK Saloniki.