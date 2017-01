Makkelie en Nijhuis krijgen mooiste Eredivisie-affiches

Danny Makkelie mag aanstaande zondag de Eredivisie-wedstrijd tussen sc Heerenveen en FC Groningen fluiten. De scheidsrechter is aangewezen voor de Derby van het Noorden.



Lijstaanvoerder Feyenoord heeft zondag in de thuiswedstrijd tegen NEC te maken met Pol van Boekel. Bas Nijhuis mag de beladen ontmoeting tussen Ajax en ADO Den Haag in goede banen proberen te leiden, waar nummer drie PSV zaterdagavond uit bij Heracles Almelo onder leiding staat van Kevin Blom.



Het volledige overzicht:



Vrijdag 27 januari:

Willem II - Sparta Rotterdam: Jeroen Manschot



Zaterdag 28 januari:

Go Ahead Eagles - FC Utrecht: Ed Janssen

Roda JC - Excelsior: Serdar Gözübüyük

Heracles Almelo - PSV: Blom



Zondag 29 januari:

sc Heerenveen - FC Groningen: Danny Makkelie

Ajax - ADO Den Haag: Bas Nijhuis

Vitesse - AZ: Jochem Kamphuis

PEC Zwolle - FC Twente: Martin van den Kerkhof

Feyenoord – NEC: Pol van Boekel