Roda in buitenlandse handen: Russische geldinjectie

Het medium De Telegraaf weet zojuist te melden dat de Eredivisie-club Roda JC overgenomen zal worden door een investeringsgroep, al dan niet deels. Het is onduidelijk wat er precies gaat gebeuren, maar de club uit Kerkrade geeft over luttele momenten tekst en uitleg op een speciaal daarvoor belegde persconferentie.



Journalist Roel Wiche van het Limburgs Dagblad stelt via zijn Twitter-account dat de steenrijke Rus Aleksei Korotaeev miljoenen euro's zal pompen in Roda. In ruil daarvoor zou hij een minderheidsbelang in de club krijgen. Frits Schrouff blijft grootaandeelhouder bij de Limburgers en de desbetreffende Rus krijgt dus een minderheidsbelang.





BREAKING: Roda komt deels in handen van Zwitsers Rus Aleksei Korotaeev. Miljoeneninvestering. #RodaJC — Roel Wiche (@RoelWiche) January 24, 2017

Korotaev krijgt minderheidsbelang in Roda. Schrouff blijft grootse aandeelhouder. Miljoenendeal is afgerond, geld is binnen. #RodaJC — Roel Wiche (@RoelWiche) January 24, 2017