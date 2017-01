Van Bronckhorst in tranen door familieverhaal

Trainer Giovanni van Bronckhorst doet het dit seizoen wel heel erg goed met zijn club Feyenoord. De oefenmeester is echter geenszins vergeten waar hij precies vandaan komt. In een documentaire van Brandpunt doet de oud-international van Oranje zijn verhaal en houdt hij het op een gegeven moment niet meer droog.



Allereerst zegt Gio: "Ik weet wat mijn opa en oma hebben opgegeven om mij een toekomst te geven." Daarna is het hek van de dam en laat Van Bronckhorst toch een traantje. "Sorry. Veel familie is vanuit de Molukken naar Nederland gegaan om ons een betere toekomst te geven. Het is mooi dat ik dit allemaal bereikt hebt, dat is daar allemaal begonnen. Daarom is het voor mij ook belangrijk dat ze altijd dicht bij me zijn."



De vader van de Feyenoord-trainer stelt dat het aanvoerderschap bij Oranje heel veel betekende voor zijn zoon. "Hij zei: ik ben de eerste Molukse aanvoerder van het Nederlands elftal. Dan weet je dat je dat niet vergeet, dat je je achtergrond niet vergeet."