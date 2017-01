Beugelsdijk: hopen op een wonder tegen Ajax

Het gaat bepaald niet goed met de prestaties van de Eredivisie-club ADO Den Haag. En dan moeten de Hagenaars in het aankomende weekend ook nog eens op bezoek in de Amsterdam ArenA bij Ajax. Verdediger en cultheld Tom Beugelsdijk hoopt op een wondertje in onze hoofdstad.



Over de afgelopen wedstrijd van ADO tegen PEC Zwolle zegt de stopper allereerst: "Er moet hier zoveel gebeuren. We creëren geen enkele kans! Dit is gewoon heel erg lastig. PEC is niet veel beter dan wij. Toch leek het hier in Den Haag een ontzettend goede ploeg. Dat komt niet door Zwolle, dat komt door ons. De situatie in Den Haag is zorgelijk. Vorige week de nederlaag tegen Heerenveen, nu tegen PEC. En dan vooral ook de manier waarop. Ik wil tegenstanders hier in Den Haag bij de strot pakken. Alleen gebeurt dat niet. We kunnen het niet."



Hoeveel nieuwe spelers zou Beugelsdijk willen verwelkomen in het Kyocera Stadion, elf misschien? "Dat ging wel even door mijn hoofd ... Kwalitatief moet er gewoon wat bijkomen. En snel ook. We moeten heel erg gaan oppassen nu. Het is niet echt een lekker gevoel om zo naar Ajax te gaan. Wat we daar kunnen doen? De poort dichtgooien en hopen op een wonder."