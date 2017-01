'Kluivert betaalt 30 miljoen euro voor aanvaller'

Paris Saint-Germain deed deze transferwinter al zaken met VfL Wolfsburg en haalde buitenspeler Julian Draxler naar Parijs. Vervolgens meldde directeur voetbalzaken Patrick Kluivert zich ook nog bij Manchester United voor Memphis Depay, maar was hij te laat. Nu hebben de Fransen hun beoogde nieuwe vleugelspits dan toch bijna binnen.



Het doorgaans zeer betrouwbare medium L'Équipe heeft Kluivert gespot met zaakwaarnemer Jorge Mendes van de Portugese buitenspeler Goncalo Guedes van SL Benfica. Bij het afgelopen duel van zijn werkgever behoorde de desbetreffende voetballer al niet tot de selectie en desgevraagd liet de coach van de Portugezen weten dat dit was omdat Guedes onderhandelingen voerde over een transfer. Het hierboven genoemde United leek de bestemming van de aanvaller te gaan worden, maar die geruchten kunnen de prullenbak in.



Naar verluidt ligt er namelijk al een akkoord op tafel tussen Paris Saint-Germain en Benfica. Binnen een aantal dagen zal Guedes de overstap van Lissabon naar Parijs maken en de Fransen betalen hiervoor dertig miljoen euro. Daarnaast zou het zomaar eens zo kunnen zijn dat Angel Di Maria nog verkocht wordt aan een team uit de Chinese Super League.