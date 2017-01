'Knallende ruzie tussen Mourinho en United-ster'

Manchester United speelde zijn afgelopen twee wedstrijden gelijk tegen respectievelijk Stoke City en Liverpool en de achterstand op koploper Chelsea wordt wel heel erg groot. Het borrelt ook op Old Trafford, want trainer José Mourinho is naar verluidt hardhandig in aanraking gekomen met de Franse aanvaller Anthony Martial.



De international van het nationale team van Frankrijk speelde een slecht duel tegen Liverpool en behoorde als gevolg daarvan niet tot de wedstrijdselectie voor het treffen met Stoke. Martial diende op de tribune plaats te nemen en was daar eigenlijk niet van gediend. Vervolgens zou het tot een woordenwisseling gekomen zijn tussen speler en trainer, zo weten de Engelse media te vertellen.



Martial werd onlangs nog in verband gebracht met een tijdelijke overstap naar het Spaanse Sevilla en de zaakwaarnemer van de buitenspeler liet zich hier positief over uit. The Special One vertelde vervolgens op een persconferentie dat Martial niet naar zijn belangenbehartiger moest luisteren, maar naar hem. United heeft Memphis Depay inmiddels aan Olympique Lyon verkocht en dus is het onwaarschijnlijk dat ook Martial vertrekt, hoewel die laatste dat wel liever zou willen.