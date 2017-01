'Ajax heeft heel erg behoefte aan deze speler'

De Eredivisie-topclub Ajax won in het afgelopen weekend van FC Utrecht in de Galgenwaard en dat is überhaupt al een knappe prestatie. Toch had het ook zomaar andersom kunnen zijn en speelden de Amsterdammers misschien geen hele goede wedstrijd. Het Algemeen Dagblad concludeert dat Ajax momenteel smacht naar de terugkeer van Bertrand Traoré.



Men schrijft: "Is het allemaal hosanna? Nee, dat niet. Want net als tegen PEC speelde Ajax niet groots. Bosz zal toch af en toe ook wel hoofdpijn krijgen als hij zijn vleugelspelers ziet. Amin Younes begon het jaar goed tegen RB Leipzig. Maar nu het er weer echt om gaat, zien we voorlopig dezelfde Younes als voor de winterstop: ijverig, maar nul rendement. Dat geldt ook voor Anwar El Ghazi."



De oplossing is niet zo heel moeilijk te vinden, maar laat nog wel eventjes op zich wachten. "Daarom zal Bosz niet blij zijn met de ontwikkelingen in Gabon waar om de Afrika Cup wordt gestreden. Bertrand Traoré scoorde zondag voor Burkina Faso. De huurling kreeg kritiek vanwege zijn té frivole spel, maar Ajax heeft juist behoefte aan iets meer Traoré. Toch bepalen de twee belangrijke recente zeges de gevoelstemperatuur."