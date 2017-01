'Promes krijgt transfernieuws van Liverpool'

De naam van buitenspeler Quincy Promes is al behoorlijk vaak gevallen in de diverse transferrubrieken. Liverpool is geïnteresseerd in een samenwerking met de Nederlandse vleugelspits, maar volgens de Engelse media is een transfer gedurende deze winter nu definitief van de baan. Spartak Moskou zou voor Promes een bedrag vragen dat de Reds niet willen betalen.



De club van trainer Jürgen Klopp heeft eigenlijk nog wel een extra buitenspeler nodig. Sadio Mané staat meestal op de vleugel, maar als hij geblesseerd is of afwezig, zoals op dit moment het geval is door de Afrika Cup, is de spoeling behoorlijk dun. Een paar dagen geleden nog dachten de beleidsbepalers van Liverpool dat Promes mogelijk uitkomst kon bieden, maar de Russische werkgever van de Oranje-international lijkt ietwat moeilijk te doen.



Daarbij komt ook nog eens dat Promes is Rusland een ontzettend hoog loon opstrijkt, een salaris waar Liverpool eigenlijk al niet zomaar aan kan voldoen. Toch waren de Engelsen bereid om de onderhandelingen met de voormalig speler van FC Twente op te starten, maar daar heeft Spartak dus een stokje voor gestoken. In de aankomende zomer gaat men kijken of Promes alsnog naar Anfield Road zou kunnen verhuizen.