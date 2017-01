Zoet tussen Neuer en Casillas: "Maak ik me niet druk om"

De Eredivisie-topclub PSV kreeg op zondag maar liefst drie goals om de oren, maar wist de wedstrijd uiteindelijk toch naar zich toe te trekken. De doelpunten tegen waren wel zuur voor goalie Jeroen Zoet, die voorafgaand aan het duel nog de beste statistieken kon overleggen van alle doelmannen in Europa.



Nog steeds doet Zoet het overigens goed in het lijstje, ook met drie tegendoelpunten extra. Ook sluitposten als Manuel Neuer van Bayern München en Iker Casillas van FC Porto vinden we terug. In gesprek met De Telegraaf zegt de keeper: "Zoiets is niet alleen een verdienste van mij, maar zeker ook van de jongens die voor me staan, tot aan Luuk de Jong aan toe. Het begint allemaal met de manier waarop we als team druk zetten."



De goalie gaat verder met zijn verhaal: "Of ik me er druk om maak? "Niet toen ik er maar zeven tegen had en ook niet nu het er tien zijn. Ons doel is kampioen worden. Als dat niet lukt en ik heb wel fantastische statistieken, dan voelt dat als een grote smet. Ik heb liever mindere persoonlijke statistieken, maar wel de titel."