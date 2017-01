Rivaliteit tussen Friese clubs zorgt voor ophef in rechtszaal

Een supporter van SC Cambuur heeft afgelopen jaar bij een rechtszaak omtrent een uitkering een opvallende beslissing genomen. De man wilde de rechter laten vervangen vanwege diens banden met sc Heerenveen.



De Cambuur-supporter vond de rechter in kwestie niet objectief vanwege de link met de aartsrivaal. Ook was de Leeuwarder van mening dat de rechter geen inlevend vermogen had vanwege betrokkenheid in een eerdere wrakingszaak, zo meldt Omrop Fryslân.



De rechtbank heeft vorige week besloten om diens visie af te wijzen. De rechter zou niet vervangen kunnen worden op basis van deze specifieke visie. In de toekomst zullen dergelijke verzoeken eveneens worden afgewezen, zo heeft de man in kwestie te horen gekregen.



Leeuwarden en Heerenveen liggen op dertig kilometer van elkaar. De rivaliteit tussen beide clubs, dit seizoen niet meer op hetzelfde niveau actief, is groot te noemen.