Schalke 04 gunt Stevens op bijzondere dag afscheid

Huub Stevens nam een jaar geleden afscheid als voetbaltrainer, maar de 63-jarige Limburger is door zijn oud-werkgever Schalke 04 niet vergeten. In Gelsenkirchen is hem een afscheidswedstrijd toegezegd.



Stevens was het meest recentelijk werkzaam bij TSG 1899 Hoffenheim, waar hij binnen enkele maanden moest opstappen vanwege gezondheidsredenen. Zijn grootste successen vierde de Nederlander al veel eerder in dienst van Schalke 04 en dat is voor de Königsblauen voldoende reden om een testimonial te organiseren.



Er is gekozen voor 21 mei van dit jaar en dat is geen toeval. Verre van zelf, want op dezelfde dag in 1977 won Schalke 04 de UEFA Cup onder leiding van de Nederlandse oefenmeester. Zelf zal hij Eurofighter and Friends, een team uit dat succesvolle seizoen, coachen in een duel met de Euro AllStars.