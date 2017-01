Bosz hekelt stelling: "Dán had je daar absoluut van mogen spreken"

Ajax-trainer Peter Bosz verklaarde in aanloop naar de uitwedstrijd tegen FC Utrecht niet ongerust te zijn omtrent de moeizame resultaten in de Domstad. Uiteindelijk kreeg de oefenmeester zijn gelijk in de vorm van een 0-1 overwinning.



In de Domstad durfde Bosz het zelfs aan om de tiener Matthijs de Ligt en Justin Kluivert in te laten vallen. "Deze jongens kunnen dat aan. Matthijs laat het mij eigenlijk al het hele seizoen zien en Justin doet het ook goed", zo laat de tacticus weten aan Ajax TV. "Ik kijk dan niet naar leeftijd, maar naar hoe kunnen ze de ploeg helpen. Als ik ze meeneem, moet ik ze ook in kunnen brengen."



Lasse Schöne faalde bij een 0-0 stand vanaf de stip, maar een fenomenale uithaal van de Deen resulteerde alsnog in een driepunter. Geluk? "Als ik die bal zo had geraakt, had je daar absoluut van mogen spreken", aldus Bosz. "Ik kan de bal zo niet raken, maar Lasse heeft daar de techniek voor. Je moet echt goed in balans zijn om het te raken zoals hij hem raakt."