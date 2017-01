'Londenaren geven strijd om Van Aanholt niet op: nieuw bod is een feit'

Crystal Palace zet alles op alles om Patrick van Aanholt naar Londen te halen. De Premier League-club moet aan de bak om zich te handhaven en ziet in de Nederlander een kwaliteitsimpuls.



Al een aantal weken geldt Crystal Palace als beoogde nieuwe werkgever van Van Aanholt. Vooralsnog weigert Sunderland de transfer toe te staan, ook al vanwege de sportieve belangen. De leiding op Selhurst Park ziet evenwel voldoende potentie om de onderhandelingen voort te zetten.



Het eerdere bod werd afgeslagen en er is nu een poging ter waarde van 10,4 miljoen euro gelanceerd, zo meldt The Daily Telegraph. Dat bod is exclusief een aantal bonussen. Het totaalbedrag kan namelijk oplopen naar veertien miljoen euro.



Sunderland haalde Van Aanholt drie jaar geleden voor zo'n twee miljoen euro over van Chelsea.