Van Marwijk ziet KNVB schutteren: "Daar is die wil groter"

Bert van Marwijk heeft wederom kritiek geuit op zijn oud-werkgever KNVB. De voormalig bondscoach was al eens kritisch over het rapport 'Winnaars van Morgen' en dat gevoel is sindsdien niet afgenomen.



De voetbalbond wil het niveau van de jeugdopleidingen omhoog tillen en daarom zal er een nieuwe aanpak gelden voor de jongste jeugd. "De spelertjes moeten nu twee tegen twee, drie tegen drie en vier tegen vier in wedstrijdvormen gaan spelen. Daar heb ik echter nooit over gesproken", zei Van Marwijk in de studio van Ziggo Sport.



De Limburger sluit zich aan bij Feyenoord-icoon Wim Jansen. "Je kunt spelers beter tijdens trainingen kleine partijtjes laten spelen. Dan kun je ook veel beter coachen en begeleiden. In wedstrijden kun je ze dan de ruimtes op het veld laten ervaren." In zijn optiek is het mentale aspect een probleem in Nederland. "Onze spelers zijn net zo groot, breed en sterk als die in het buitenland."



"Het zit hem vooral in de mentale weerbaarheid", benadrukt Van Marwijk. "Onze manier van voetballen en onze wil om te winnen is anders dan in Zuid-Amerika, Engeland en Duitsland. Daar is die wil groter."